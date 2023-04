I soldati ucraini usano in battaglia le mitragliatrici Maxim del 1885

Per l’esattezza quella usata dalle forze ucraine dovrebbe essere il modello “M1910 PM” versione “aggiornata” al 1910 della mitragliatrice Maxim, usata in orgine dai militari dell’Impero russo dello Zar Nicola II

Il video parla da solo: soldati ucraini in mezzo alle foreste mentre trasportano a mano le mitragliatrici Maxim, più precisamente il modello russo “M1910 PM” – Пулемёт Максима на станке Соколова, che sta per “mitragliatrice di Maxim modello 1910 su affusto Sokolov” – che risale al 1910. E questa non è nemmeno la prima volta che queste armi vengono viste in uso nell’esercito ucraino.



Un pezzo da museo che però l’esercito di Kiev usa ancora, come facevano le truppe dello Zar Nicola II e anche le truppe sovietiche nella seconda guerra mondiale. Per la cronaca, due esemplari di Maxim vennero usati anche nella celebre “guerra degli emù” in Australia, “combattuta” nel 1932.