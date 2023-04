“La linea del fronte si sta avvicinando sempre di più alla periferia occidentale della città. I militari ucraini sono a un chilometro e mezzo”

Ennesima colonna delle forze armate ucraine distrutta all’ingresso di Bakhmut

“I nostri combattenti devono percorrere circa un chilometro e mezzo di area urbana per liberare Bakhmut – in Russia Artemovsk -“. Lo ha dichiarato all’agenzia statale russa Ria Novosti un soldato della compagnia militare privata Wagner.

“La linea del fronte si sta avvicinando sempre di più (alla periferia occidentale della città). I militari ucraini sono a un chilometro e mezzo”, ha raccontato, aggiungendo che la sua unità è riuscita a prendere d’assalto un blocco con edifici residenziali dietro la ferrovia, che divide la città in due parti.

Dal fronte arriva infatti la notizia che i gruppi d’assalto Wagner hanno sfondato le difese dell’esercito ucraino nella Bakhmut occidentale: presi il college di medicina e una base dell’esercito ucraino. Anche alcuni analisti militari ucraini lo confermano.

Nella parte settentrionale della zona grigia di Bakhmut continuano i combattimenti con armi leggere lungo la via Oleksandr Matrosov. A sud-ovest dell’incrocio tra via Dekabristov e via Aleksandr Matrosov, i russi hanno preso alcuni palazzi trasformati nei punti di difesa ucraini.

Ucraini sotto il fuoco pesante di Wagner a Bakhmut

La PMC ha costretto l’AFU a ritirarsi. Continuano i combattimenti nei pressi dell’incrocio tra le vie Levanevsky e Osvoboditeley Donbas, vicino a edifici a più piani a nord-est dell’incrocio. Continuano i combattimenti vicino all’incrocio tra Donbas Liberators Street e Chaykovskyy Street, nei pressi di edifici multipiano a nord-est e sud-est dell’incrocio.