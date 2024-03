Wall Street Journal: Pentagono pronto a fornire all’Ucraina i missili ATACMS a lungo raggio

Kiev ha “spinto il Pentagono a fornire missili ATACMS a lungo raggio, che hanno una gittata di oltre 180 miglia, distanza utile per colpire le forze russe in Crimea”

Lo scrive il giornale il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi. “I funzionari del Pentagono avevano precedentemente insistito sulla necessità che l’esercito americano conservasse tutti i suoi ATACMS a lungo raggio per soddisfare le proprie esigenze militari”, si legge nel documento. Adesso “il Pentagono è disponibile a fornire l’ATACMS a lungo raggio a causa dei progressi nell’acquisizione di un sistema successivo denominato Precision Strike Missile”. I funzionari però non hanno specificato se il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sia disposto a firmare l’ordine di consegna.

Anche il giornale americano Politico ha scritto in precedenza che Washington potrebbe inviare segretamente missili ATACMS in Ucraina come era stato fatto l’estate scorsa con i missili Anti-Personnel/Anti-Materiel (APAM), che sono una versione precedente degli ATACMS a lungo raggio.

Ieri, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha annunciato un altro pacchetto di aiuti militari da 300 milioni di dollari per l’Ucraina, che conterrebbe proiettili di artiglieria e razzi, ma Sullivan ha aggiunto di non avere notizie su gli ATACMS.

Il Washington Post, a sua volta, ha riferito, citando fonti, che il nuovo pacchetto di aiuti annunciato dalla Casa Bianca includerebbe round di cluster a medio raggio dell’ATACMS. Tuttavia, “i funzionari statunitensi hanno rifiutato di dire se stanno inviando anche munizioni ATACM a lungo raggio”.