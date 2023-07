Wanda Nara ricoverata, media argentini: potrebbe avere la leucemia

Wanda Nara, showgirl, conduttrice televisiva moglie e agente del centravanti Mauro Icardi, è stata ricoverata in ospedale. Non c’è ancora una diagnosi ufficiale, ma dalle prime analisi potrebbe trattarsi di leucemia

A riportare la notizia è il quotidiano La Nacion, ma il quadro clinico è poco chiaro. Wanda Nara, 36 anni, è stata ricoverata nella clinica Los Arcos a Buenos Aires dopo un malore accusato nella giornata di mercoledì con forti dolori addominali. Secondo le prime analisi, la showgirl soffrirebbe di un’infiammazione della milza e di un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. I risultati di alcuni esami avrebbero indotto i medici a trattenere la paziente per ulteriori accertamenti per arrivare ad una diagnosi. Nara è tornata a casa ma, a quanto pare, ha dovuto annullare il viaggio per Milano programmato da tempo. Wanda Nara, che sarebbe dovuta partire per motivi di lavoro con Maurito e i figli, potrebbe insomma avere la leucemia.

L’emittente Radio Mitre, sulla base di informazioni attribuite all’entourage di Wanda Nara, fa riferimento ad un quadro clinico caratterizzato da dolori addominali e livelli molto alti dei globuli bianchi, con l’ipotesi di una patologia ematologica.