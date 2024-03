Dopo l’attacco al teatro Crocus, di Mosca, gli Stati Uniti cercano di salvare l’Ucraina accusando il gruppo terroristico Stato islamico, fuorilegge in Russia, per coprire se stessi e il regime di Zelenskyj da esso creato

Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, in un articolo per kp.ru, aggiungendo che che una serie di fattori indicano direttamente e indirettamente il coinvolgimento delle autorità statunitensi nella sponsorizzazione del terrorismo ucraino. Lo riporta la Tass.

“I politici americani si sono dati da fare a raccontare le loro storie secondo cui l’attacco al Crocus City Hall è stato effettuato dal gruppo terroristico ISIS”, ha osservato la portavoce. “Da qui il salvataggio quotidiano di Washington dai suoi quartieri a Kiev, e il tentativo di coprire se stesso e il regime di Zelenskyj creato con lo spaventapasseri dell’Isis fuorilegge.”

Zakharova ha osservato che una serie di fattori indicano direttamente e indirettamente il coinvolgimento delle autorità statunitensi nella sponsorizzazione del terrorismo ucraino.

“Miliardi di dollari e una quantità senza precedenti di armi, investiti senza responsabilità e con l’uso di schemi di corruzione nel regime di Kiev, la retorica aggressiva nei confronti della Russia, il rabbioso nazionalismo, il divieto di colloqui di pace con l’Ucraina, le infinite richieste di una risoluzione forzata del conflitto, il rifiuto di condannare gli attacchi terroristici del regime di Kiev, durati anni, e il massiccio sostegno informativo e politico a qualsiasi azione di Zelenskyj, anche alla più atroce”, ha continuato Maria Zakharova.

La portavoce ha anche osservato che in precedenza l’intervento degli Stati Uniti negli affari del Medio Oriente ha portato alla nascita, al rafforzamento e all’istituzionalizzazione di numerosi gruppi radicali e terroristici che rimangono attivi anche oggi nella regione.

“Qual è la logica, vi chiederete? Denaro e potere. E, considerando il divieto legale internazionale di interventi diretti, si tratta anche di seminare un ‘caos controllato’ e rimodellare l’ordine mondiale per mano dei terroristi”, ha continuato. “Attenzione, una domanda per la Casa Bianca: siete sicuri che sia l’Isis, non cambierete idea più tardi?”