Ucraina, ambasciatore Usa: russi attaccano Kiev con missili ipersonici, colpite anche Mykolaiv e Odessa

“La Russia sta attaccando l’Ucraina con missili ipersonici. Forti esplosioni a Kiev, a ndate nei rifugi “

Lo ha scritto sul proprio account X l’ambasciatore americano in Ucraina, Bridget Brink. A Kiev dopo che si sono udite due potenti esplosioni è stato dichiarato l’allarme aereo, ha detto il sindaco della Capitale Vitaliy Klitschko, che ha invitato i cittadini ad andare nei rifugi. Al momento si registrano quattro feriti. L’aeronautica ha segnalato un missile verso Kiev e la difesa aerea ha funzionato.

Anche il Kyiv Independent riporta di numerose e potenti esplosioni che state registrate a Kiev, intorno alle 10,30 ora locale di questa mattina, mentre è in corso un allarme aereo. Una colonna di fumo è stata vista nel cielo sulla sponda orientale della Capitale in seguito alle esplosioni, ha detto un giornalista del Kyiv Independent. Testimoni oculari hanno riferito anche di diverse esplosioni nel sud-ovest di Kiev e nella zona dell’aeroporto di Zhulyany. Lo riporta la Tass.

Kiev è protetta dagli attacchi dai sistemi anti missili americani Patriot, che però non possono intercettare gli ipersonici ed infatti i russi, come ha scritto sul proprio account X l’ambasciatore americano in Ucraina, Bridget Brink, sulla capitale stanno lanciando queste armi.

Discorso diverso per le regioni meridionali di Mykolaiv e Odessa, anch’esse sotto attacco, ma sulle quale sono stati lanciati droni, proprio perché non hanno i Patriot. Nell’attacco di questa notte una dozzina di persone sono rimaste ferite in un attacco russo. Gli attacchi russi sono mirati su impianti energetici dietro le linee del fronte. “Il nemico ha attaccato la regione di Odessa con droni, ancora una volta”, ha spiegato il Governatore Oleg Kiper in un post su Telegram. “Le infrastrutture energetiche sono state danneggiate e non c’è elettricità in alcune parti della città”, ha aggiunto.