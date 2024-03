Casa va a fuoco nella notte, muore un’intera famiglia: padre e madre di 63 e 58 anni e il figlio 27enne

Le fiamme sono divampate al piano terra dell’abitazione e un’intera famiglia che dormiva al piano superiore non ha avuto scampo

Le fiamme sono divampate nella notte tra sabato e domenica, al piano terra dell’abitazione, non lontano alla chiesa di San Martino in via Roma 1443 a Sottomarina. Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati di 63 anni, la moglie, Gisella Veronese di 58 anni e il figlio 27enne della coppia Davide Scarmanati La coppia gestiva il Camping Smeraldo a Isola Verde. Un altro figlio della coppia si è salvato perché non era in casa.

L’allarme è scattato intorno la mezzanotte, quando alcuni giovani hanno visto le fiamme uscire dall’abitazione e si sono prodigati anche con una scala per provare a mettere in salvo le persone. Mezz’ora dopo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Chioggia, Cavarzere e Mestre con 7 automezzi antincendio e 18 operatori coordinati dal funzionario di guardia il caposervizio che hanno spento le fiamme propagatosi in un locale al solo piano terra, mentre il fumo si è incanalato nel vano scala, saturando tutta l’abitazione.

I vigili del fuoco entrati con gli autorespiratori ed hanno trovato al secondo piano le persone prive di vita come accertato dai sanitari del Suem. Le fiamme al piano terra sono state completamente spente e l’immobile dopo la bonifica è stato posto sotto sequestro dai vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima dell’alba.