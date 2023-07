Zelensky: “Il vertice di Vilnius un successo per l’Ucraina” … Contento lui

“Il risultato di oggi è una garanzia per l’Ucraina che va verso l’adesione alla Nato ed è una garanzia per la nostra sicurezza”



Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Vilnius in dichiarazioni alla stampa assieme ai leader del G7 che si sono impegnati a fornire garanzie a Kiev in previsione della futura adesione del Paese all’Alleanza.

Zelensky quindi è soddisfatto del risultato che sta portando a casa, di fatto nulla, almeno da quanto si legge nel comunicato finale dei capi dello Stato e di governo dell’Alleanza, diffuso a Vilnius: “La Nato sarà in grado di estendere un invito all’Ucraina ad aderire all’Alleanza quando gli alleati saranno d’accordo e le condizioni saranno soddisfatte”, E’ noto che quasi tutti gli alleati, in primis gli Stati Uniti, hanno detto chiaramente che finché l’Ucraina sarà in guerra nessun processo di adesione può essere avviato per evidenti ragioni: nessuno vuole entrare direttamente in guerra con la Russia.

Il presidente ucraino quindi dovrà attendere e a giudicare da quello che accade al momento sul campo di battaglia, la guerra potrebbe durare anni. Ma per Zelensky Vilnius è stato un successo. Beh, contento lui.