Attacco aereo russo nella notte su Kiev: abbattuti una decina di droni. Ci sono danni, un morto e diversi feriti

Mosca per il terzo giorno consecutivo ha attaccato Kiev con missili e droni, una decina dei quali sarebbero stati abbattuti, ma si registrano danni alle strutture, un morto e diversi feriti

Lo ha reso noto su Telegram l’amministrazione militare della città, come riporta Ukrinform. Nella notte le forze ucraine sui cieli di Kiev hanno abbattuto una decina di droni russi , ha affermato il capo dell’amministrazione militare della città, Sergiy Popko. “Questa notte c’è stato un massiccio attacco di droni iraniani. I velivoli senza equipaggio sono entrati nella capitale da diverse direzioni. Circa una decina di obiettivi nemici sono stati identificati e distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea nello spazio aereo di Kiev”.

Nell’attacco un civile ha perso la vita e altri quattro sono rimasti feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Popko ha precisato che questi ultimi sono una ragazza di 19 anni e un uomo di 23 anni, entrambi colpiti da schegge di vetro.

Forti esplosioni si sono udite anche dal rifugio antiaereo dell’albergo dove alloggiano i giornalisti, segno evidente che non tutti i droni e i missili sono stati abbattuti. “Nel distretto di Podil, il corpo di una persona deceduta è stato trovato mentre si spegneva un incendio in un condominio”, ha scritto su Telegram il sindaco della capitale, Vitaly Klichko, aggiungendo che “Nel distretto di Darnytskyi, a causa della caduta di detriti, la facciata di un edificio residenziale è stata distrutta”, ma è del tutto evidente che i soli detriti non possono provocare danni simili.

Inoltre, “nel distretto di Shevchenkivskyi un incendio è scoppiato sul balcone di un edificio residenziale. Tutti i servizi stanno lavorando sul posto”. Klichko ha poi precisato che due persone sono state ricoverate in ospedale nel distretto di Darnytskyi e altre due sono state curate sul posto nel distretto di Shevchenkivskyi.

Colpita anche Zaporizhzhia, dove diciotto civili, tra cui 6 bambini, sono rimasti feriti a causa dell’esplosione di un drone sopra un parco.Lo annuncia il primo vicesindaco Oleksandr Vlasyuk, riporta l’Ukrainska Pravda. “Si sta indagando su quanto accaduto”, si legge. Il sito ucraino riferisce del ritrovamento del relitto di un drone in uno dei parchi cittadini.