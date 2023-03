Zelensky si “lamenta” che l’Occidente invia sistemi Di Difesa Aerea difettosi e obsoleti: “datemi 20 batterie di Patriot”

Volodymyr Zelensky si lamenta delle armi ricevute dall’Occidente, alcune difettose ed altri come i caccia, obsoleti ed ha nuovamente richiesto armi più moderne e sopratutto i missili Patriot

Il presidente ucraino, si lamenta delle armi avute “gratuitamente” e in quantità industriale dall’Occidente e chiede con insistenza il sistema di difesa aerea statunitense, i missili Patriot. che è non avere ancora il. Per Zelensky non averli è uno uno svantaggio ed ha ribadito che l’Ucraina ha bisogno di 20 batterie di Patriot per proteggersi dai missili russi. Inoltre si è lamentato che un Paese europeo ha inviato all’Ucraina un altro sistema di difesa aerea che non funziona.

Il presidente ucraino infine ha ribadito la sua richiesta di aerei da combattimento: “Non abbiamo ancora nulla in termini di aerei da combattimento moderni”. La Polonia e la Slovacchia hanno accettato di fornire all’Ucraina jet da combattimento di epoca sovietica ( quelli slovacchi quasi tutti buoni solo per parti ricambio), ma nessun Paese occidentale ha ancora accettato di fornire aerei da combattimento moderni.