Prof. Orsini sul mandato d’arresto per Putin: “Idea cretina di una una classe dirigente europea morta”

“Processare per crimini di guerra il presidente in carica di uno Stato che ha diritto di veto in seno al Consiglio di sicurezza dell’Onu e 6000 testate nucleari, abbiamo il problema di rispondere alla domanda: perché? Com’è possibile che l’Unione Europea sia caduta così in basso al punto da farci vergognare tutti?”

Il prof. Alessandro Orsini interviene sul mandato d’arresto della Corte Penale internazionale dell’Aia e non le manda a dire, dicendo che è “un’idea cretina” di una classe dirigente europea ormai “morta”, un “gruppo di politici falliti” che fa vergognare i popoli europei. Affermazioni quelle di Orsini, che implicitamente dicono anche che il mandato d’arresto è politico e deciso dalla Commissione Europea, che però “non conta niente”.

“Siccome l’idea di spiccare un mandato di cattura contro Putin è probabilmente l’idea più cretina della storia universale, unitamente all’idea di processarlo per crimini di guerra, cioè di processare per crimini di guerra il presidente in carica di uno Stato che ha diritto di veto in seno al Consiglio di sicurezza dell’Onu e 6000 testate nucleari, abbiamo il problema di rispondere alla domanda: perché? Com’è possibile che l’Unione Europea sia caduta così in basso al punto da farci vergognare tutti? Perché Ursula von der Leyen e Roberta Metsola si umiliano attraverso una produzione così copiosa di idee cretine? La risposta è semplice: per nascondere il fatto di non contare niente”, scrive il professore su Facebook.



“Siccome non contano niente; siccome la Commissione europea è un gruppo di passacarte di Biden; – incalza ancora Orsini – siccome non è in grado di proteggere nemmeno i propri gasdotti bombardati da un Paese alleato che però sono stati sei amici sul pattino, allora cercano di gettare fumo negli occhi con iniziative talmente cretine da far apparire intelligenti persino i piccioni come la designazione della Russia come stato sponsor del terrorismo (respinta pure dagli Usa).

Ci penseranno poi i propagandisti delle radio e delle televisioni italiane a far passare un’idiozia gigantesca per un’idea intelligente da applaudire. Ecco che cosa intendo dire quando dico che la classe dirigente europea è completamente corrotta in senso paretiano.

Ursula von der Leyen appartiene semplicemente a una classe dirigente morta. Era morta ben prima del 24 febbraio 2022, altrimenti gli accordi di Minsk 2 non sarebbero naufragati e l’Ucraina non sarebbe una base della Nato da molti anni. L’invasione della Russia ha semplicemente reso evidente la decomposizione di un corpo che si è spento di nascosto.

Quando pensate alla Commissione europea, pensate a un gruppo di falliti politici. Pensate alla Commissione europea come la più grande vergogna della civiltà europea. Pensate a un corpo morto che, essendo pesantissimo, ci porta tutti a fondo. Forza, Commissione europea, proponi o sostieni un’altra idea cretina.

Facci ridere.”