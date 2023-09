A Siracusa, Mattarella a Steinmeier: “Le regole di Dublino sui migranti sono preistoria, era un altro mondo”

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, oggi a Siracusa con il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. I migranti al centro delle discussioni

“Il nostro compito è quello di essere riferimento della comunità nazionale e formulare suggerimenti. Io credo che occorra di fronte ad un fenomeno così pensare in maniera adeguata: le regole di Dublino sono preistoria, era un altro mondo, non c’era una migrazione di massa, è come fare un salto in un’altra era storica. Sono una cosa fuori dalla realtà. Occorre invece uno sforzo insieme, prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio in modo da affrontarlo con nuove formule”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante una conferenza stampa a Siracusa con il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier, rispondendo ad una domanda dei cronisti se l’Italia possa fare di più per l’integrazione

Dello stesso avviso il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier nel corso della conferenza stampa con Mattarella a Siracusa. “Abbiamo bisogno di regole comuni europee, nel rispetto della verità se vogliamo tenere aperti confini interni Ue abbiamo bisogno di un dibattito sugli strumenti per consentire ciò”.

Steinmeier ha affermato che “Dal febbraio scorso ci troviamo in una situazione che non avremmo mai voluto vedere, a cominciare dalla guerra in Ucraina. In Europa dobbiamo occuparci della sicurezza, c’è coesione e compattezza nel sostegno a Kiev. E sono grato al sostegno che l’Italia dà all’Ucraina e di questo la ringrazio”, ha detto rivolto a Mattarella.

Il presidente tedesco infine ha detto che gli approdi devono diminuire, serve soluzione Ue e rafforzare cooperazione con paesi d’origine. “Abbiamo parlato della migrazione e del rafforzamento della cooperazione con i paesi d’origine. Dobbiamo adoperarci perchè il numero degli approdi diminuisca ed abbiamo bisogno di soluzioni europee”.