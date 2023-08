A Termini Imerese una donna di 46 anni e un 40enne sono morti colti entrambi da un malore improvviso

Ancora due decessi causati da malore improvviso. Una donna di 46 anni trovata morta in casa e un uomo di 40 anni colto un malore mentre era in mare morto nonostante i soccorsi



A Termini Imerese, questa mattina, una donna è stata trovata morta nella sua abitazione di via Assunta. La vittima è Rosa Lo Bello di 46 anni stroncata da un malore improvviso, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa.

La donna abitava da sola e da alcuni giorni nessuno l’aveva più vista, né sentita, nemmeno i familiari. Il fratello preoccupato è andata a trovarla e quando è arrivato nell’abitazione ha fatto la tragica scoperta. L’uomo ha quindi lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. che nulla hanno potuto fare per la donna, morta già da tempo: il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. Secondo i primi accertamenti la 46enne sarebbe stata stroncata da un malore improvviso.

Sempre a Termini Imerese Vittorio Spallino di 40 anni,, ieri è morto in contrada Ginestra. L’uomo mentre era a mare ha accusato un malore improvviso. Alcuni bagnanti hanno notato il corpo del 40enne a galla a pochi metri dalla riva ed hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che nonostante i vari tentativi per rianimarlo, non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sono intervenuti anche i carabinieri e i militari della Capitaneria di Porto, oltre al medico legale che ha accertato il decesso per cause naturali. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.