Accusa dolori allo stomaco, al pronto soccorso la dimettono: 24enne muore dopo 12 ore per infarto. Disposta autopsia

Era andata al pronto soccorso per dei dolori allo stomaco, ma i medici la dimettono: Nicoletta muore dopo 12 ore in ambulanza per arresto cardiaco, La procura apre un fascicolo e dispone l’autopsia

Nicoletta Maria Manconi, studentessa dell’ultimo anno di Medicina a Cagliari, è morta a soli 24 anni dopo 12 ore dalle dimissioni dal pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. La ragazza domenica sera aveva accusato forti dolori di stomaco e si era recata al nosocomio del capoluogo sardo, ma i medici dopo averla visitato le hanno somministrato una terapia e dopo poche ore l’hanno dimessa. La mattina seguente i dolori sono tornati, la ragazza, ha chiamato il 118 e un ambulanza l’ha prelevata, ma Nicoletta è morta prima dell’arrivo all’ospedale Brotzu per arresto cardiaco.

I genitori della ragazza hanno sporto denuncia e la procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Le autorità hanno disposto gli accertamenti sul corpo della 24enne, esami che dovrebbero rivelare le cause del decesso ed evidenziare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario che l’ha visitata ad Is Mirrionis. Ieri è stata eseguita l’autopsia: la perizia sarà depositata tra 3 mesi.