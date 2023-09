La Russia ricostruisce la Wagner: Putin incarica l’ex luogotenente di Prigozhin di formare nuovi volontari

Il Cremlino fa sapere che la milizia militare Wagner tornerà ad essere operativa in Ucraina sotto la direzione di Mosca

Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato l’ex luogotenente del fondatore della formazione paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin, morto il mese scorso in un incidente aereo, di formare dei nuovi volontari da utilizzare per combattere in Ucraina.

Qualche giorno fa era stata la Cnn a scrivere di avere raccolto le informazioni da piloti di droni ucraini che stanno combattendo intorno alla città-simbolo della guerra che i miliziani erao tornati: “Sì, anche Wagner è qui (a Bakhmut), sono tornati, hanno cambiato rapidamente i loro comandanti e sono tornati qui”.

Poche ore dopo la notizia è stata confermata anche dai vertici militari di Kiev precisando che i combattenti del gruppo Wagner, si sarebbero posizionati nei territori controllati dai russi nell’est dell’Ucraina. A seguire il capo del servizio stampa del gruppo orientale delle forze armate ucraine, Ilya Yevlash, come riportato dalla Rbc-Ucraina, diversi mercenari della Wagner stanno rinegoziando i contratti con il ministero russo della Difesa e stanno tornando in Ucraina dalla Bielorussia.