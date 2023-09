Morto improvvisamente il giornalista Angelo Meli del Giornale di Sicilia colto da un infarto

Il giornalista Angelo Meli è morto improvvisamente stroncato da un infarto fulminate. In lutto la Redazione del Giornale di Sicilia

Angelo Meli, 61 anni, originario di Campobello di Licata, che da anni lavorava nella grande famiglia del Giornale di Sicilia e di Tgs e Rgs è morto improvvisamente stroncato da un un infarto fulminate che lo ha colpito nella sera di ieri, giovedì 28.

Il giornalista aveva iniziato la sua carriera negli anni Ottanta occupandosi della cronaca locale di Agrigento e successivamente dei temi legati al giornalismo economico. Poi nel 1991 il grande salto nel Giornale di Sicilia e mentre lavorava si era laureato in Scienze della Comunicazione. Per anni al Notiziario, al fianco del caposervizio dell’Economia Natale Conti, aveva curato diverse rubriche di successo, come “Il lavoro che c’è”.

Con l’avvento dei telefonini era passato alla pubblicazione online, con il gruppo di Gds.it. Da sempre al fianco dei giovani cronisti, era il responsabile della comunicazione del Centro Pio La Torre di Palermo.