Non si fermano i raid russi in Ucraina: porto Odessa principale obiettivo, oltre 400 località senza elettricità

Nella giornata di ieri le forze russe hanno bombardato la regione dell’Ucraina meridionale do Odessa che si affaccia sul Mar Nero, dove si trovano infrastrutture portuali cruciali



Le regioni di Odessa e Mykolaiv, nel sud del Paese, ha dichiarato Natalya Gumenyuk, portavoce del comando meridionale dell’esercito ucraino sono state l’obiettivo di uno sciame do droni russi “Nella notte tra mercoledì e giovedì, sono stati lanciati diversi gruppi di droni d’attacco” in queste regioni, ha precisato Gumenyuk, parlando di “un attacco massiccio”. “Il lavoro della difesa aerea – ha aggiunto – è stato abbastanza efficace. Più di 30 droni sono stati distrutti. Il nemico non smette di attaccare, non smette di esercitare pressioni e cerca nuove tattiche, soprattutto con l’uso di attacchi massicci”, ha proseguito Gumenyuk.

Una centrale termoelettrica nel Sud dell’Ucraina è stata danneggiata dai pesanti bombardamenti russi della notte scorsa e più di 400 località sono senza elettricità, secodno quanto riferito dall’azienda elettrica ucraina Ukrenergo su Telegram: “404 insediamenti rimangono senza elettricità. Nuovi danni alle reti di Oblenergo nella regione di Donetsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Odessa, Kharkiv, Kherson, Chernihiv. Due imprese minerarie di carbone sono state tagliate fuori dalla rete nel Donetsk. L’elettricità viene ripristinata mano a mano con il permesso dei militari”, ha osservato Ukrenergo.

Bombe russe anche sulla regione di Donetsk dove un un uomo è morto. Le forze russe hanno bombardato gli insediamenti a nord della regione del Donetsk, uccidendo una persona e ferendone altre quattro. Lo riporta su Facebook la procura regionale ucraina. “Le unità armate dello Stato aggressore hanno condotto bombardamenti contro gli insediamenti nel nord della regione. In particolare, i bombardamenti hanno avuto luogo a Kostiantynivka, Toretsk e Kalynivka. Secondo i dati preliminari, gli occupanti hanno utilizzato bombe guidate e ad alto esplosivo e carri armati contro la popolazione civile” si legge nel comunicato della procura che chiarische anche che “uno dei residenti locali è stato ucciso” mentre “altri quattro civili – donne di 61, 76 e 81 anni e un uomo di 36 anni – che si trovavano all’esterno durante il bombardamento, hanno riportato ferite di varia gravità”.