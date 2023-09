Slovacchia domani al voto, trema l’Europa ma sopratutto Kiev: i partiti pro Russia sarebbero in vantaggio

Le elezioni legislative di domani sabato in Slovacchia potrebbero causare un terremoto, secondo i sondaggi dell’ultima ora il filo-russo Robert Fico potrebbe spuntarla su Michal Simecka convinto europeista

In Slovacchia, Stato membro dell’Unione europea e della Nato, con 5,4 milioni di abitanti, domani sarà una specie di referendum sulla politica estera. La sfida che si gioca nel contesto della guerra in Ucraina, è tra la riconferma del candidato filo-occidentale Michal Simecka e Robert Fico molto vicino alla Russia. Secondo i sondaggi dell’ultima ora, tra i due ci sarebbe un testa a testa. Il progressista liberale di Michal Simecka, vicepresidente del Parlamento europeo è per approfondire la cooperazione con l’UE, mentre il partito populista Smer-SD dell’ex primo ministro Robert Fico, sostiene politiche più vicine a Mosca e sulle strade principali e le autostrade della capitale Bratislava i cartelloni pubblicitari dello Smer-SD promettono “stabilità, ordine e benessere”, mentre la Slovacchia progressista promette “un futuro dignitoso”.

I sondaggi danno entrambi intorno al 20% delle preferenze, non sufficienti per formare un governo e quindi dovranno cercare alleati nei piccoli partiti. Il candidato di sinistra, l’ex premier Fico, promette di sospendere gli ingenti aiuti militari all’Ucraina, in guerra con la Russia, che la Slovacchia ha fornito da febbraio 2022 e, secondo gli analisti, se Fico diventasse primo ministro cambierà effettivamente la politica estera del Paese. In quest’ottica, il partito Hlas-SD, che tutti i sondaggi danno al terzo posto, guidato dall’ex premier Peter Pellegrini, di fatto una costola di Smer potrebbe dare a Fico i numeri necessari per governare. Pellegrini ha già fatto capire di sentirsi più vicino a Fico che ai Liberali.

Il filo-occidentale Michal Simecka dovrebbe invece rivolgersi ai suoi alleati più vicini, centristi e di destra. Il movimento di Matovic ha formato una coalizione sulla carta solida, ma non ni numeri, con il partito di destra We Are Family, il liberale Libertà e Solidarietà (SaS) e il centrista For the People, che probabilmente saranno tutti riconfermati. Inoltre sempre secondo agli ultimi sondaggi, anche altre due formazioni, la Repubblica e il Partito nazionale slovacco, dovrebbero entrare in parlamento.

Domani Sabato 30 settembre i seggi elettorali apriranno alle ore 5 e chiuderanno alle 20, con gli exit poll attesi subito dopo e i risultati finali previsti per domenica mattina. A risultati confermati la presidente slovacca Zuzana Caputova darà poi l’incarico al capo del partito vincitore di formare il prossimo governo.