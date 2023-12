Adesione Ucraina a EU: l’Ungheria non porrà veto perché non c’è ne sarà bisogno, in molti sono contrari

L’Ungheria si asterrà dal veto sui colloqui dell’UE con l’Ucraina, “ci sono alcune questioni su cui si prende una decisione solo con il consenso di tutti i Paesi dell’Ue”, ma in questo caso non c’è l’unanimità

Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban nel programma mattutino della radio Kossuth, aggiungendo che “Non dobbiamo metterci in una situazione in cui ci sentiamo colpevoli”. L’Ungheria dunque non bloccherà i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, perché è sicura che comunque non verrà presa una decisione positiva su questo tema, perché all’interno della comunità non c’è accordo su questo tema, ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Orban ha ricordato che “ci sono questioni su cui si prende una decisione solo con il consenso di tutti i paesi dell’Ue”, ma in questo caso non c’è l’unanimità. “La Commissione europea ha avanzato una proposta per avviare i negoziati sull’adesione dell’Ucraina, ma ciò non soddisfa gli interessi di molti Stati membri”, ha concluso Orban.