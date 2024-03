Agrigento. Al via festa del “Mandorlo in fiore”: bagno di folla nonostante il forte vento. Si inizia coi “Bambini del mondo”

Il meteo oggi non è stato clemente, ma il forte vento non ha condizionato la storica festa del Mandorlo in Fiore che è iniziata ufficialmente senza ritardi e intoppi

La kermesse folcloristica agrigentina conosciuta in tutto il mondo è iniziata conil corteo dei gruppi che dal Municipio si è incamminato per raggiungere piazza Cavour attraversando la via Atenea, con tanto di pubblico che non si è fatto intimidire dal forte vento che delle prime ore del mattino soffia sulla città dei templi.

Una folla festante ha accolto i gruppi folk del festival “I bambini del mondo”, la prima sfilata ufficiale del 76esimo Mandorlo in fiore, che, accompagnati dai gruppi locali, hanno dato vita al primo corteo che da piazza Municipio si è incamminato lungo la via Atenea per raggiungere piazza Cavour. Di fatto un deja vú, i gruppi dei “Bambini del mondo” infatti, rappresentano ormai da anni la tipica anteprima di quello che è il Festival internazionale del folclore che entrerà nel vivo martedì pomeriggio con l’accensione del tripode dell’amicizia davanti al tempio della Concordia.

Questa mattina i bambini provenienti da diversi paesi del mondo si sono dati appuntamento davanti al palazzo di città, dove c’era anche un carro allegorico che rievocava il Carnevale appena trascorso attualizzandolo con il tema del Mandorlo in fiore, oltre ad una riproduzione del Telamone in piedi per rendere omaggio al gigante appena eretto nella Valle dei templi: uno dei simboli della città che domenica scorsa ha richiamato migliaia di persone nell’area archeologica per ammirarlo dopo la recente scopertura, il tutto mentre nell’atrio del Comune risuonavano i tamburi.

Il nuovo appuntamento è per le 16, sempre in piazza Cavour, dove è prevista una nuova esibizione dei gruppi regionali, a seguire alle 20,30 al teatro Pirandello, ci sarà lo spettacolo al chiuso dei gruppi che partecipano al festival internazionale “I bambini del mondo”.