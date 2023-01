Agrigento. Anziana muore in corridoio dopo 12 ore: era in attesa di essere ricoverata

Il fatto è accaduto lunedì 23 gennaio, quando un’anziana donna, dopo 12 ore che attendeva di essere ricoverata, in un corridoio dell’ospedale “S. Giovanni di Dio” di Agrigento, è deceduta. I vertici dell’Asp hanno avviare un’indagine interna alla struttura sanitaria per chiarire gli aspetti della vicenda, che non è un caso isolato.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la donna sarebbe morta mentre attendeva il ricovero, nonostante avesse ottenuto solo l’ossigeno dopo una prima visita e in attesa di un riscontro delle analisi eseguite. Il figlio della vittima che era presente per assistere la, ha visto ora dopo ora la mamma che peggiorava, fino al tragico decesso nel corridoio.