Agrigento. Riaperto dopo 51 mesi il viadotto “Akragas I”, ma solo al traffico leggero

Da oggi il viadotto Akragas I di Agrigento è stato riaperto dopo quattro anni di attesa, ma solo al traffico leggero

Il viadotto “Akragas I” è stato riaperto ma solo al traffico leggero per la completa fruibilità bisognerà attendere la metà del prossimo anno. L’annuncio è stato fatto in Prefettura dal sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri nel corso di un incontro con gli amministratori locali e le parti sociali del territorio per il consueto punto sulle situazione viabilità dell’Agrigentino.

Per Cancelleri finalmente si è ripristinata una viabilità indispensabile al territorio che serve a tutti e restituirà serenità e normalità alla città dei templi. Mentre l’apertura al traffico pesante si prevede che avverrà entro la metà del prossimo anno.