Agrigento. Tragedia sulla SS640: scontro tra due auto, coppia di anziani muoiono carbonizzati. Procura apre inchiesta

Due anziani conviventi sono morti carbonizzati all’interno della oro auto dopo essersi stati tamponati da un’Audi

È accaduto nelle tarda mattinata di ieri 9 maggio sulla strada statale 640 nella corsia con direzione Agrigento-Caltanissetta, all’altezza di contrada Pioppo in territorio di Favara. Le vittime sono Giuseppe Nobile di 75 anni, di Favara e Calogera Stella, 70 anni. I due anziani convivevano dall’agosto del 2020.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la coppia viaggiava su una Fiat Panda, vecchio tipo, quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe stata tamponata da una Audi A3. L’impatto è stato molto violento e l’utilitaria, prima si è ribaltata più volte, infine si è incendiata non lasciando scampo ai due anziani morti carbonizzati.

Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Canicattì che dopo avere spento le fiamme hanno estratto i due corpi dalle lamiere. Poi i carabinieri che si sono occupati dell’incidente, hanno faticato per i identificare le due vittime.

Ferito leggermente il conducente dell’Audi A3 un 41enne di Racalmuto, La Procura di Agrigento, con il pm di turno Gloria Andreoli e il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella ha aperto un fascicolo d’inchiesta.