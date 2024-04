Alessio muore a 33 anni colto da malore improvviso: in ospedale lo avevano dimesso. indaga la Procura 

Era andato in ospedale con dolori al braccio e al torace ma al pronto soccorso hanno dimesso con codice bianco, poche ore dopo è morto

Alessio Sconza, romano di 33 anni, abitava a Prima Porta a Roma e aveva una pizzeria alla Giustinana. Il giovane che lascia tre figli, giovedì mattina presto ha accusato un malore e dopo la visita dal medico di base era andato a farsi controllare al Pronto soccorso di Villa San Pietro per un dolore al braccio e al torace. Il personale medico dopo avergli fatto un elettrocardiogramma, lo hanno dimesso con un codice bianco. Ma nella notte tra giovedì e venerdì, poche ore dopo essere tornato a casa, ha avuto è stato colto da un nuovo malore ed è morto.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e la polizia ha acquisito il referto dell’ospedale. Nel corso dell’accertamento sul corpo del giovane, il perito incaricato dalla procura ha rilevato una serie di lievi alterazioni al miocardio da cui però non sarebbe stato possibile indicare con certezza le cause della morte. Sarà dunque il risultato dell’autopsia che verrà effettuata sul corpo del giovane a stabilire le cause della morte, se si sia trattato di infarto e se poteva eventualmente salvarsi. Il fascicolo della Procura al momento è a carico di ignoti, in attesa di conoscere l’esito dell’autopsia che è stata effettuata martedì 2 aprile al policlinico Gemelli.