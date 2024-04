Mosca: “Parigi pronta a mandare contigente di 1500 legionari francesi in Ucraina entro aprile”

A dirlo oggi è la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova secondo cui Parigi, dopo le parole minacciose del Presidente francese Macron e rinnegate dai partner europei, sarebbe effettivamente pronta a mandare un contigente di soldati francesi della Legione Straniera in Ucraina, da schierare al fianco delle provate truppe di Kiev

“Nuove informazioni stanno emergendo sulla preparazione di Parigi di un contingente militare da inviare in Ucraina. A tal fine, il comando della Legione straniera francese all’inizio di marzo ha approvato la composizione di un gruppo tattico di battaglione di circa 1.500 persone”. A dirlo in conferenza stampa Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. “Si prevede che ad aprile il gruppo sarà portato a piena prontezza di combattimento per un dispiegamento operativo nel teatro ucraino”. Zakharova ha inoltre affermato che Parigi stia esportando segretamente tesori culturali dall’Ucraina, comprese antiche icone bizantine, “per la loro presunta conservazione in Francia”.

Le parole della portavoce del Ministero degli Esteri russo danno quindi nuova credibilità alle parole pronunciate dal Presidente francese Macron che aveva paventato l’ipotesi di inviare truppe europee in Ucraina, ipotesi che sembrava però accantonata dopo il netto rifiuto da parte dei partner europei compresi Italia, Germania e Spagna.