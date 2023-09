Altra notte do attacchi russi in Ucraina, ancora bombe su Odessa, 2 feriti

Mosca non da tregua a Kiev e continua con la strategia dei raid con droni i missili, Odessa sempre tra gli obiettivi principali

L’aeronautica delle forze armate ucraine in un messaggio Telegram, come riporta Ukrinform afferma che nella notte la difesa aerea ha distrutto 26 dei 38 droni Shahed lanciati dall’esercito russo. “26 droni d’attacco Shahed-136/131 sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea dell’Aeronautica militare, in collaborazione con unità di altre componenti delle Forze di Difesa dell’Ucraina”, si legge nel messaggio. I droni erano diretti sull’area sud-est dell’Ucraina.

Due persone sono rimaste ferite la notte scorsa durante un altro attacco delle forze russe contro l’infrastruttura portuale della regione di Odessa dopo quello della notte tra domenica e lunedì: lo ha reso noto il governatore della regione, Oleg Kiper, come riporta Ukrainska Pravda. “Nel distretto di Izmail, l’infrastruttura vicino al porto è stata colpita. Due uomini, camionisti, sono rimasti feriti”, ha scritto Kiper su Telegram sottolineando che hanno subito danni l’edificio del posto di blocco, diversi magazzini, oltre 30 camion e sei furgoni.