Ancora nessun dialogo tra Russia e Germania su Ucraina: “Nessuna richiesta da Berlino per telefonata Putin-Scholz”

L’ambasciatore russo in Germania smentisce le voci: “Tali intenzioni sono in genere annunciate pubblicamente, nessun segnale di questo tipo da Berlino”

La notizia non stupisce, malgrado sui media si fosse vociferato di un possibile colloquio tra il cancelliere tedesco ed il presidente russo: la Russia non ha ricevuto alcun segnale dalla Germania sulla volontà di organizzare una telefonata tra i leader dei due paesi. Lo ha detto stamattina l’ambasciatore russo in Germania Sergey Nechayev.

Nechayev ha commentato così la dichiarazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz secondo cui sarebbe pronto a continuare il dialogo con il presidente russo Vladimir Putin sugli affari ucraini: “Tali intenzioni sono in genere annunciate pubblicamente. La parte tedesca sa quali canali sono usati per concordare possibili colloqui telefonici tra i nostri leader. Non abbiamo ricevuto segnali del genere”.