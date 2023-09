Andrea si accascia improvvisamente sul lungomare di Cefalù e muore a 56 anni: inutili i tentativi di rianimarlo

Andrea Tedeschi, soprannominato dagli amici “Bulldozer” per il suo imponente fisico, è morto colto da un malore improvviso mentre passeggiava

La tragedia si è consumata domenica 17 settembre, sul lungomare di Cefalù. Andrea Tedeschi, 56 anni, triestino di nascita, ma siciliano di adozione, che gli amici affettuosamente chiamavano “Bulldozer”, per anni ha praticato il bodybuilding a livello internazionale, poi si era stabilito a Cefalù dove lavorava come personal trainer. L’uomo domenica stava passeggiando sul lungomare di Cefalù, quando improvvisamente è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra. Andrea è stato subito soccorso, ma i numerosi tentativi di rianimarlo sono risultati inutili ed è deceduto.

“Ho saputo da poco tramite i social della scomparsa di Andrea Tedeschi, grande campione siciliano e nostrano. Ci siamo incontrati tante volte, chiaramente nel nostro ambiente. Persona squisita, gentile, dai modi pacati e sempre tanto amichevole e affettuoso, pronto a dare un consiglio grazie alla sua grande esperienza, ma mai invadente. Davvero un gigante buono, direi che lascia un vuoto che si farà sentire. Riposa in pace Andrea, un grande abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi cari più stretti”, scrive Gabriele Andriulli da Firenze.

“Oggi sei andato via. Sei stato il fiore all’occhiello del vero bb (bodybuilder, ndr) siciliano, il culturista puro, vecchia scuola. Addio Andrea Tedeschi anzi a rivederci, per parlare della nostra, cultura fisica. Gigante buono”, è l’omaggio di Lino Pinto da Melilli, in provincia di Siracusa.

“Tante volte mi hai lasciato senza fiato ma oggi mi lasci senza parole e con un nodo alla gola. Non sei stato un semplice coach e non sapevi essere un semplice amico. Eri super in tutto. Continua a spianarci la strada anche da lì. E grazie per tutto quello che sei stato. Essere stato un tuo allievo mi onora. Ciao Bull”, è l’ultimo saluto di Giuseppe Conoscenti.