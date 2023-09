Vladimir Putin incontrerà Xi Jinping a Pechino ad ottobre: “Rapporti intrinsecamente forti”

Ad ammetterlo ufficialmente è stato Nikolay Patrushev, il presidente del consiglio di sicurezza russo, che ha sottolineato che le relazioni tra Mosca e Pechino: “sono intrinsecamente forti e non dipendono dai cambiamenti d situazione temporanei”, garantendo sostegno reciproco sulla scena internazionale

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping si incontreranno e terranno colloqui a Pechino questo ottobre. Lo ha detto ufficialmente il presidente del Consiglio di sicurezza russo Nikolay Patrushev.

“Ci aspettiamo che a ottobre si svolgano a Pechino colloqui bilaterali sostanziali tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping, come parte della partecipazione del capo di stato russo agli eventi del forum internazionale One Belt, One Road”, ha affermato in un comunicato, parlando espressamente di consultazioni sulla sicurezza strategica russo-cinese.

Patrushev ha sottolineato che le relazioni tra Mosca e Pechino “sono intrinsecamente forti e non dipendono dai cambiamenti della situazione” e prevedono il sostegno reciproco sulla scena internazionale: “Questo approccio è stato ripetutamente confermato ai massimi livelli, in particolare nella dichiarazione congiunta adottata dai nostri paesi durante la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in Russia il 20 e 22 marzo 2023”, ha dichiarato il presidente del Consiglio di sicurezza russo.

La Belt and Road Initiative, è la Nuova Via della Seta da cui l’Italia è recentemente uscita, un’iniziativa di particolare importanza per Pechino e Xi Jinping che attraverso di essa vuole che la Cina acceda ai mercati dell’Asia centrale, del Medio Oriente, dell’Europa, dell’Africa e di altre regioni, intensificando il commercio internazionale e i progetti di investimento a capitali cinesi e stranieri. Al momento, oltre 150 paesi e organizzazioni internazionali hanno già aderito all’iniziativa.