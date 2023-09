Ankara e Mosca sempre più vicine? Erdogan: “La Russia non è meno affidabile dell’Occidente”

Secondo il presidente turco, Ankara e Mosca “stanno facendo passi avanti congiunti”, citando addirittura la “cooperazione nel settore della difesa”, molto curioso considerato che la Turchia – tra molte polemiche – fa parte della NATO

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato di collaborare e di fidarsi della Russia tanto quanto dell’Occidente. Dopo che ieri aveva minacciato l’UE di tagliare i ponti come risposta all’ultima relazione approvata il 13 settembre scorso dal Parlamento Ue – che frena sul processo di adesione della Turchia all’Unione – e dopo aver anche ribadito il suo NO alla Svezia nella NATO a causa dell’appoggio ai curdi del PKK, oggi Erdogan si dice molto vicino a Mosca.

“Non ho motivo di non fidarmi de russi. Proprio come l’Occidente è affidabile, anche la Russia è affidabile. Negli ultimi 50 anni siamo stati sulla soglia dell’Unione Europea e attualmente mi fido della Russia non meno che dell’Occidente”, ha detto il leader turco in un’intervista dall’emittente statunitense PBS.

“La metà delle mie forniture di gas naturale provengono dalla Russia, un segno della nostra intesa. Stiamo facendo passi avanti comuni e collaboriamo anche nel settore della difesa. Possiamo fare tutto questo insieme alla Russia”, ha aggiunto il presidente turco.

Lo stesso Erdogan afferma che Ankara e i paesi membri dell’UE hanno posizioni divergenti sulla Russia: “La Russia è uno dei miei vicini più prossimi. E abbiamo una storia comune”, ha osservato Erdogan, aggiungendo che il conflitto in Ucraina probabilmente “continuerà per molto tempo”, ma che la Turchia spera che “finisca il prima possibile”. Il presidente turco ha inoltre affermato che secondo lui Mosca “aderisce davvero alla posizione della fine più rapida possibile” del conflitto.