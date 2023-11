Argentina, elezioni presidenziali: vince l’ultraliberista di destra  Milei e Massa ammette la sconfitta

L’ultraliberista di destra Javier Milei ha vinto le elezioni presidenziali in Argentina col 56% delle preferenze, Lo sfidante Massa ammette la sconfitta

L’Argentina cambia pagina e vota per Javier Milei che ha promesso liberalizzazioni e il dollaro come moneta ufficiale. Il candidato progressista Sergio Massa, subito con un discorso ammette la sconfitta al ballottaggio presidenziale: “E’ stata una campagna lunga e a tratti difficile. La giornata di oggi ratifica una cosa: che l’Argentina ha un sistema forte, solido e che rispetta sempre i risultati.Ovviamente non sono quelli che aspettavamo. Mi sono felicitato con Milei che è il presidente che gli argentini hanno scelto per i prossimi quattro anni”. ha detto Massa.

Dopo l’ufficializzazione della vittoria di Javier Milei sono arrivate le congratulazioni dell’ambasciatore statunitense a Buenos Aires, Marc R.Stanley “Speriamo – ha scritto Stanley via X – di lavorare insieme nelle priorità condivise che beneficiano la gente dei nostri due Paesi, fra cui la protezione dei diritti umani e della democrazia, la lotta al cambiamento climatico, il miglioramento del clima degli investimenti, e negli investimenti a favore della classe media”.