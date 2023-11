Porto Empedocle. Scontro frontale fra due auto, una si incendia: perde la vita un 26enne

Tragedia domenicale a Porto Empedocle nel terrificante frontale tra due auto un giovane di 26 anni è deceduto

È accaduto nel pomeriggio di ieri domenica 19 novembre sul Lido Marinella, nei pressi di Porto Empedocle. La vittima è Gianluca Lombardo di 26 anni, di Porto Empedocle. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava su una Fiat 600 che, per cause in cosro di accertamento, si è scontrata frontalmente con un suv Dacia Duster con a bordo una famiglia. Nel violentissimo impatto la Dacia si è incendiata, mentre l’utilitaria si è accartocciata e il 26 alla guida è stato sbalzato fuori dall’abitacolo – pare sfondando il vetro della vettura – e scaraventato violentemente sull’asfalto, morendo sul colpo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per Gianluca Lombardo se non costatarene il decesso, mentre hanno soccorso il 45enne alla guida della Duster che ha avuto un principio di infarto, riuscendo a rianimarlo. L’uomo di Realmonte, è stato comunque trasportato insieme alla moglie e le due bambine, che erano a bordo del suv all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle. Presenti anche i poliziotti del commissariato “Frontiera”, i colleghi della Stradale di Agrigento e i carabinieri. Sul luogo dell’incidente è arrivato il medico legale che ha a accertato che il ventiseienne è morto a causa della frattura della base del cranio, mentre il magistrato di turno che ha disposto gli esami di routine sul corpo del ragazzo. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta.