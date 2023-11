G20, Putin parteciperà al summit virtuale e i leader europei confermano la loro presenza 

Il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice virtuale del G20 previsto per mercoledì 22 novembre e i leader europei hanno confermano la loro presenza

Lo ha riferito l’emittente tv di Stato Rossiya-1, come riporta l’agenzia russa Tass. Il vertice online dei leader del G20, organizzato dall’India, è previsto per mercoledì 22 novembre. Inoltre Putin parteciperà anche a una riunione del Brics e prenderà parte all’AI Journey, una conferenza internazionale sull’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, organizzata da Sberbank, che si terrà dal 22 al 24 novembre.

Nonostante la presenza del presidente russo, i leader dei paesi europei che fanno parte del G20 – Italia, Francia, Germania, oltre ai presidenti della Commissione e del Consiglio Ue – “hanno deciso di comune accordo di non modificare i piani per la loro partecipazione al vertice” virtuale convocato dal premier indiano Narendra Modi per mercoledì, a otto giorni dalla fine della presidenza indiana, nonostante l’annunciata partecipazione da remoto di Vladimir Putin.

Sarebbe il primo contatto diretto, seppure a distanza, tra alcuni leader europei e il presidente russo, che a marzo è stato colpito da un mandato di arresto della Corte penale internazionale dell’Aja. Putin non ha partecipato né al G20 in Indonesia l’anno scorso né a quello di Nuova Delhi a settembre, neanche virtualmente.