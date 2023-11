Novak Djokovic batte Jannik Sinner e vince la finale della Atp Finals: è lui il numero 1 al mondo

Novak Djokovic vince la finale della Atp Finals di Torino in 1 ora e 43 minuti battendo con un doppio 6-3 Jannik Sinner in una gara senza storia in cui il serbo non ha sbagliato praticamente nulla e ha concesso solo due palle break all’avversario che ha anche annullato con il servizio

Il Djokovic di oggi è stato di un’altra categoria, nulla a che vedere con il giocatore che Sinner ha battuto nella fase a gironi, Già ieri in semifinale contro Carlos Alcaraz aveva dimostrato che, se è in condizione, è lui il numero 1 del mondo.

Per il serbo è l’ennesimo record, il suo settimo Torneo dei Maestri (oggi Atp Finals, prima Masters). Nessuno mai come lui. Djokovic oggi è stato perfetto, continuo, ingiocabile sul servizio per un set e mezzo, impeccabile dei colpi e capace di prendere e rimettere in campo tutte le palle che Sinner tirava. Indipendentemente dall’angolazione e dalla potenza dei colpi. Uno strapotere tale che ha ammutolito lo stesso pubblico, esploso per la prima volta con un boato quasi si sollievo solo sul 6-3 3-2 per Djokovic quando il serbo ha commesso una dei rarissimi errori gratuiti della sua partita.