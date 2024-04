Mosca pronta alla linea dura con Helsinki: “le autorità finlandesi dovrebbero essere pronte per le conseguenze”, tuonano i vertici russi, chiedendo cosa ci guadagni la Finlandia a diventare un “bersaglio legittimo” in caso di scontro Russia – NATO

La Finlandia dovrà affrontare interamente le contromisure politico-militari russe se creerà una minaccia nucleare per Mosca. Lo ha detto oggi alla TASS il direttore del ministero degli Esteri russo per la non proliferazione nucleare e il controllo degli armamenti Vladimir Yermakov.

Yermakov ha commentato le dichiarazioni finlandesi secondo cui il paese potrebbe consentire il transito delle armi nucleari della NATO: “Tali intenzioni sono descritte nella Bibbia, non sanno cosa stanno facendo. Se è la scelta delle autorità finlandesi, dovrebbero essere pronte per le conseguenze. Che sappiano cosa stanno facendo o meno, dovranno affrontare pienamente le contromisure politico-militari russe”.

Il funzionario russo ha sottolineato che: “La voce biblica è tradizionalmente sinonimo di misericordia e perdono. Tuttavia, l’approccio non funziona con i paesi della NATO, in quanto percepiscono la nostra moderazione e la nostra pazienza come debolezza”, aggiungendo che “Helsinki ha deciso di abbandonare la calma e la stabilità, la neutralità militare e unirsi alla politica anti-russa della NATO”.

“La Finlandia ora considera l’adesione alla politica dell’alleanza volta a creare minacce per la Russia con armi nucleari. La domanda è: dove sono in realtà le azioni di Helsinki per rafforzare la propria sicurezza? Difficilmente si rafforzerà dopo che gli oggetti sul territorio finlandese appariranno sulle mappe del Quartier Generale russo come obiettivi legittimi in caso di uno scontro militare del nostro paese con la NATO”.