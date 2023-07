Asp Agrigento non applica direttiva regionale dell’assessore Volo su stabilizzazione concordata con le OO.SS.

“La delibera del Commissario straordinario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia, pubblicata in data 29 giugno, rappresenta l’apice della mancata applicazione della direttiva emanata dall’Assessore alla salute Giovanna Volo, che era scaturita dal protocollo d’intesa sottoscritto dalla stessa con le OO.SS.”

A dichiararlo Caterina Iati’, segretario territoriale dell’UTL di Agrigento. “Così facendo – continua la Iati’- l’Asp di Agrigento preclude completamente la stabilizzazione ad alcuni professionisti, in particolare gli psicoterapeuti, che hanno profuso la loro opera durante l’emergenza covid e che ancora tuttora continuano a lavorare all’interno dell’azienda per garantire lo svolgimento delle attività quotidiane, fornendo assistenza ai pazienti che giornalmente afferiscono ai servizi territoriali e ai presidi

ospedalieri”.

“L’obiettivo della direttiva era chiaramente quello di non disperdere queste professionalità e di valorizzare la loro opera, ma, evidente, la direzione generale dell’azienda sanitaria di Agrigento non ha colto assolutamente questa sfumatura e non ha abbracciato questa possibilità. Restiamo basiti davanti a una tale incomprensibile scelta, che comporta la dispersione di professionisti formati da quasi tre anni di lavoro e, per questo, con una nota inviata ai vertici aziendali, li abbiamo diffidati dal voler proseguire con una tale politica aziendale assolutamente opinabile, a nostro parere “, conclude la segretaria Iati’.