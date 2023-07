Attacco di Kiev con 3 droni su Mosca: tutti abbattuti, i detriti hanno rotto i vetri al 4° piano di un palazzo

“Kiev ha cercato di attaccare le strutture di Mosca con droni, uno dei quali è stato distrutto in volo sopra il territorio del distretto di Odintsovo e altri due sono stati soppressi e si sono caduti su un palazzo“

Lo ha detto alla Tass una fonte dei servizi di emergenza, aggiungendo “I vetri sono andati in frantumi a seguito dell’esplosione al livello del quinto e del sesto piano dell’edificio di 50 piani sull’argine di Presnenskaya”,

Il Sindaco di Mosca Sergey Sobyanin conferma che nell’attacco ucraino di questa notte non ci sono state vittime e una persona è rimasta ferita a seguito di un’esplosione avvenuta in un edificio della città di Mosca dopo un attacco di droni. Le facciate di due edifici per uffici della città di Mosca sono state leggermente danneggiate.

“Una guardia di sicurezza – ha detto il Sindaco di Mosca – è rimasta ferita in un edificio Oko-2 a seguito dell’esplosione. I vetri dal primo al quarto piano sono stati distrutti a seguito di un attacco di droni”

Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha affermato che uno dei droni è stato distrutto in volo sopra il territorio del distretto di Odintsovo e altri due sono stati soppressi e si sono caduti nella città di Mosca.

Chiuso temporaneamente l’aeroporto di Vnukovo. Finora sono stati ritardati sedici arrivi e quattro partenze. Gli altri aeroporti dell’hub di Mosca funzionano normalmente, afferma la fonte della Tass.