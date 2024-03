Attacco terroristico a Mosca: commando assalta teatro durante un concerto, almeno 40 morti e 100 feriti

Un commando di uomini in mimetica e armati hanno compiuto una strage: hanno iniziato a sparare sulle persone che aspettavano di assistere ad un concerto di musica

Le immagine dell’attentato sono subito finite in rete, che è avvenuto prima dell’inizio di un concerto del gruppo Picnic al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca. Il bilancio provvisorio è di almeno 40 morti e 100 feriti, si parla di quattro attentatori, ma alcuni testimoni oculari dicono che erano cinque diversi e che hanno sparato con mitragliatrici e c’è stata anche un’esplosione ell’edificio, che ha innescato un incendio che si è propagato e i vigili del fuoco prima di intervenire hanno dovuto aspettare l’arrivo e l’intervento delle forze speciali.

Secondo l’agenzia di stampa Tass, gli aggressori avrebbero usato fucili automatici. La Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche ”lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare un incendio” che è stato spento in tarda serata.

Sul posto ci sono centinaia di ambulanze, segno evidente che il numero delle vittime è destinato ad aumentare. La Polizia ha arrestato un uomo, ma al momento non si sa se sia uno degli uomini del commando. Il 7 marzo scorso l’ambasciata Usa a Mosca aveva avvertito di possibili attacchi terroristici entro 48 ore, specie in luoghi affollati in occasione di concerti.

Un’auto imbottita di esplosivo è stata trovata nel parcheggio del Crocus City Hall. Lo riporta il canale 112 di Telegram spiegando che l’area dove si trova l’auto è stata transennata. Quattro della autori della strage sarebbero in fuga, mentre un altro sospetto terrorista sarebbe stato arrestato. Lo riportano i canali Telegram russi, senza che vi sia al momento alcuna conferma ufficiale.

Da Kiev si affrettano a fare sapere che non hanno nulla a che fare con l’attacco a Mosca

“L’Ucraina certamente non ha nulla a che fare con le sparatorie e le esplosioni nel municipio di Crocus nella (regione di Mosca, in Russia). Non ha assolutamente senso”. Lo scrive su X il consigliere della presidenza ucraina, Mikhailo Podolyak.

Medvedev: “Risponderemo con morte a morte, accertare ruolo di Kiev”

La Russia risponderà “alla morte con la morte”. “Se fosse accertato che dietro ci sono terroristi del regime di Kiev dovranno essere tutti trovati e uccisi senza pietà. Compresi i leader dello Stato che ha commesso tali atrocità”. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio nazionale di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram. “I terroristi comprendono solo il terrore come ritorsione”, ha affermato l’ex presidente russo.

L’Isis ha rivendicato l’attacco armato a Mosca ma i russi non ritengono attendibile la rivendicazione

la Cnn citando fonti informate riferisce che gli Stati Uniti avevano avvertito la Russia del rischio di attacchi da parte dell’Isis-K, lo Stato islamico .dell’Iraq e del Levante. Mosca non ritiene attendibile la rivendicazione e invita a fidarsi di notizie provenienti solo da fonti russe.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO