Attentato al primo ministro giapponese Kishida rimasto illeso: arrestato un uomo

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida, mentre teneva un discorso è stato fatto evacuare d’urgenza dopo un’esplosione seguita da un intenso fumo. Un uomo è stato arrestato

Il primo ministro giapponese è rimasto illeso. L’attentato che non ha causato feriti, è stato compiuto nella città portuale di Wakayama, intorno alle 11:30 ora locale. Qualche mese addietro, in un altro attentato, era stato ucciso l’ex premier Shinzo Abe. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha già fatto sapere che andrà avanti con la sua campagna elettorale così come programmata.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Jiji. Kishida, un oggetto simile a un tubo è stato lanciato vicino al primo Ministro giapponese, durante un discorso all’aperto nella città di Wakayama, causando un boato simile a un’esplosione, e Fumio Kishida è stato evacuato e tratto in salvo dai suoi uomini di scorta. I filmati mostrano alcuni agenti bloccare e portare via un uomo, mentre la gente fuggiva spaventata.