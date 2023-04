Dopo l’Ok della Consulta Macron promulga la legge sulla riforma delle pensioni ed è caos: proteste in tutta la Francia

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha promulgato la legge sulla riforma delle pensioni, compreso il rinvio dell’età pensionabile legale a 64 anni

Dopo che ieri il testo della riforma delle pensioni ha ricevuto l’Ok del Consiglio costituzionale francese il Presidente Emmanuel Macron, come riportato sulla Gazzetta ufficiale di oggi,ha promulgato la legge .I sindacati avevano chiesto “solennemente”di “non promulgarla”. Approvato in particolare l’articolo più contestato, quello che aumenta l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Bocciate invece sei disposizioni, tra cui l’index senior.

Il Consiglio costituzionale ha inoltre bocciato la richiesta di indire un referendum di iniziativa condivisa sulla riforma delle pensioni. Il referendum era stato promosso da ben 250 parlamentari dell’opposizione francese, cosa che ha già portato diversi esponenti politici a considerare “di parte” la decisione della Corte.

Come prevedibile la decisione del Consiglio costituzionale ha scatenato l’ira dei francesi e subito dopo, senza nessuna convocazione migliaia di persone si sono radunate a Parigi diretto come ormai di prassi a place de la Concorde, dove si sono registrati scontri: un primo corteo è partito dall’Hotel de Ville, dove si erano radunati i manifestanti per protestare contro l’ok del Consiglio costituzionale a gran parte della riforma delle pensioni. Dopo qualche decina di metri sulla rue de Rivoli, ci sono state le vetrine spaccate, cassonetti bruciati e lanci di sassi che hanno innescato le cariche della polizia che ha fermato 112 persone.

A Parigi i cortei sono continuati in diversi quartieri della città fino a tarda sera. Ma sempre da ieri sera, manifestazioni spontanee e cortei improvvisati scatenate dalla rabbia questa si registrate in tutta la Francia, con non poche violenze a margine. A Rennes, incendiata la porta di un commissariato.