Auto sbanda e finisce in un fossato pieno d’acqua: muore una ragazza di 25 anni, gravissimo un 23enne che era alla guida

Un tragico incidente autonomo si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, il bilancio è di una ragazza deceduta e di un giovane in gravissime condizioni

È accaduto intorno alle 15 di ieri lunedì 5 febbraio, in Via Fraine di Colfrancui, a Oderzo in provincia di Treviso. La vittima è Chiara Bortoletto, una giovane 25e anne, di Crocetta del Montello. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza viaggiava come passeggera su una Mazda X5 guidata da un 23enne, che per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che è finita ribaltata dentro ad un fossato con 30 centimetri di acqua.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Motta di Livenza e gli uomini del Suem che nulla hanno potuto fare per Chiara se non costatarne il decesso. Il 23enne invece è stato estratto vivo dall’auto dai pompieri, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente che pare autonomo sono stati eseguiti dagli agenti della polizia di Stato.