L’annuncio della conquista arriva lo stesso giorno in cui il capo militare ucraino dichiara che stava ritirando le truppe dalla città di Avdiivka, dove i soldati in inferiorità numerica avevano combattuto contro l’avanzata russa per quattro mesi.

Il video dell’emittente statale russa RU-RTR mostra i carri armati tra le rovine della città per mesi al centro di aspri combattimenti. Il comandante della prima brigata Slavjansk del primo corpo d’armata russo ha detto all’emittente che la città è conquistata “al 100%”. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio personale di congratulazioni alle sue truppe in città, riferisce l’agenzia di stampa statale Tass. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha descritto la cattura di Avdiivka come una “vittoria importante”.