Avola. Motociclista si scontra con un trattore: inutili i soccorsi, il 38enne è morto

Un centauro è morto dopo lo scontro con un trattore: non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto con il mezzo pesante. Inutili i soccorsi

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella rotatoria Calabernardo, nei pressi dello svincolo autostradale di Noto e delle contrade marine della città Barocca, in provincia di Siracusa. La vittima è Andrzej Brzezinski, di 38 anni, originario della Polonia ma che da qualche anno risiedeva ad Avola .

Secondo una prima ricostruzione. il 38enne era lla guida della sua mondo, quando, per cause in corso di accertamenti, si è scontrato con un trattore, non riuscendo ad evitarlo. L’impatto + stato devastante e l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, nonostante i tentativi di rianimarlo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Carabinieri e Polizia municipale di Noto dovranno a stabilire con precisione la dinamica dell’incidente ed anche i sensi di marcia dei due mezzi coinvolti. La procura ha aperto un fascicolo.