Avrebbe ucciso la moglie con un coltello e poi si sarebbe suicidato con la stessa arma: indagini in corso

Si tratterebbe dell’ennesimo omicidio suicidio, ma gli investigatori non escludono nessuna pista: un uomo e una donna di 63 e 43 anni, marito e moglie, sono stati trovati morti nella loro casa

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina in un appartamento di un condominio di via Gaetano Donizetti ad Agropoli, in provincia di Salerno. Le vittime sono Vincenzo Carnicelli di 63 anni, pizzaiolo e la moglie Annalisa Rizzo di 43 anni, impiegata in banca. La coppia aveva una figlia di 13 anni, che al momento della tragedia stava dormendo nella sua cameretta. A chiamare il 112 sarebbero stati i vicini che avrebbero sentito la coppia litigare, poi anche la madre della vittima ha chiamato le forze dell’ordine perché non riusciva a mettersi in contatto con la figlia.

L’ipotesi più accreditata è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio, ma nessuna pista investigativa è esclusa. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti ancora da confermare, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite tra i due coniugi. L’uomo avrebbe ucciso con un coltello da cucina la moglie, e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma.

Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati ldala procura di Vallo della Lucania. I militari dell’Arma entrati in casa avrebbero trovato un coltello con una lungalama insanguinato, compatibile con i fendenti riscontrati sul corpo della donna. Diverse ferite di arma da taglio anche su quello dell’uomo. Sul posto oltre alla scientifica e il magistrato di turno presso il tribunale di Salerno, è arrivato anche il medico legale per accertare le cause dei decessi.