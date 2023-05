Bakhmut: la controffensiva ucraina sta mangiando terreno sui fianchi, ma la Wagner va avanti in città mentre l’esercito russo arranca

Situazione estremamente complessa a Bakhmut, dove la Wagner continua ad avanzare mentre in mano ucraina restano poco più che due 2 kilometri quadrati, ma oggi c’è una notizia importante: gli ucraini hanno “ completamente liberato la strada Chasov Yar – Bakhmut “, stando alle ultime dichiarazioni di Prigozhin

La situazione a Bakhmut diventa ancora più complessa: l’offensiva ucraina è iniziata, almeno così dichiara il capo della PMC “Wagner” Evgeny Prigozhin, secondo cui l’attività ucraina si è fatta molto più aggressiva ed un gran numero di mezzi e soldati sono arrivati nell’area.

La controffensiva delle forze di Kiev non pare però impensierie la Wagner, che si sta muovendo nella roccaforte “Nest” in direzione ovest, un complesso di edifici circondati dalle strade Yubileynaya, Chaikovsky e Liberators of Donbass: “Continuiamo a prendere d’assalto il “Nido” a Bakhmut. Stanotte abbiamo occupato un altro edificio. Abbiamo una ventina di edifici rimasti e Bakhmut sarà completamente preso”, ha dichiarato il capo della Wagner.

Parallelamente a questo, l’Orchestra – così si fa chiamare la Wagner – si sta muovendo nel settore privato della parte occidentale: c’è un’avanzata lungo le strade di Medvedev, Chernyakhovsky, Tolbukhin. La compagnia militare privata di Prigozhin avanza stabilmente nell’ordine delle centinaia di metri al giorno, riuscendo ormai ad occupare 68.500 metri quadrati di Bakhmut e lasciando agli ucraini solo 2,18 chilometri quadrati: “Ci muoviamo come un cavallo con i paraocchi in avanti”, ha sottolineato Evgeny Prigozhin

Il problema nell’area di Bakhmut pare però ora essere l’esercito russo: mentre la Wagner va avanti si registra infatti la caduta di parte “dei fianchi” della città, consegnati proprio dalla Wagner alle forze sotto il controllo del Ministero della Difesa di Mosca.ㅤ

“Con la perdita di circa 5 chilometri nell’area di Berkhovka , il nemico ha completamente liberato la strada Chasov Yar – Bakhmut , precedentemente bloccata dal Wagner PMC. Inoltre, i militanti – ucraini – hanno preso altezze tattiche da cui Bakhmut è in piena vista”, ha dichiarato oggi Prigozhin.

Il Capo della Wagner accusa ancora una volta il ministro della Difesa e il capo di stato maggiore russi di aver voluto intenzionalmente “ridotto” il potenziale della Wagner, spiegando inoltre che “l’azienda riceve ancora non più del dieci percento del suo fabbisogno di munizioni”.

Evidentemente per questi problemi, Prigozhin ha inviato una lettera ufficiale al ministro della Difesa Sergey Shoigu chiedendogli di andare a Bakhmut per vedere la situazione di persona.