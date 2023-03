Bakhmut, Wagner (Russia) conquista il villagio di Zaliznyanskoye: in città continuano le battaglie

Le forze russe hanno conquistato un’altra località nei pressi di Bakhmut, quella di Zaliznyanskoye: la notizia è confermata dal capo di Wagner Prigozhin

I “musicisti dell’orchestra” Wagner – così si fanno chiamare i soldati della compagnia militare privata di Yevgeny Prigozhin – hanno occupato il villaggio di Zaliznyanskoe, situato a circa 15 km a nord-ovest di Bakhmut, chiamata Artemosk in Russia.

Secondo fonti russe, le unità ucraine che difendevano il villaggio di Zaliznyanskoye hanno perso fino a 150 soldati, tra uccisi e feriti, durante i combattimenti. L’area adesso è in fase di bonifica da parte delle forze russe.

Soldati Wagner parlano del loro lavoro a Bakhmut

Le unità ucraine della 30ª Brigata meccanizzata e della 61ª Brigata di fanteria che hanno perso il villaggio adesso si sono ritirate verso ovest su posizioni vicino a Golubevka, Minkovka e Privolya.

I soldati Wagner, nel frattempo, continuano a sviluppare un’offensiva lungo l’autostrada M-03 per Slavyansk, parallelamente a questo, a nord-ovest di Bakhmut sono in corso combattimenti con supporto dell’artiglieria per prendere Orekhovo-Vasilyevka. I musicisti stanno anche avanzando su Grigorovka ed attacchi sono in corso contro le posizioni ucraine a Minkovka.

Ucraini spostano armi verso Bakhmut, segno che non voglino ritirarsi. Nel video un convoglio ucraino con un obice semovente polacco AHS Krab viene portato verso le zone di combattimento.

Da parte ucraina, ci sono bombarmenti su Kurdyumovka e Dubovo-Vasilyevka, l’artiglieria russa invece colpisce Belaya Gora, Konstantinovka, Predtechin e Bondarny. Le forze armate ucraine hanno tentato un contrattacco da Verkhnekamensky a Verkhnekamenka.

Intanto a sud-ovest di Bakhmut la PMC Wagner con il supporto dell’artiglieria sta conducendo con successo operazioni di assalto nell’area di Ivanovsky. I musicisti sono avanzati fino all’autostrada per Konstantinovka e si sono effettivamente spostati nella periferia sud-occidentale della città, che è soggetta a massicci attacchi.

Da nord, i “musicisti” dal lato di Yagodnoye stanno prendendo d’assalto la zona industriale di Bakhmut. Ci sono feroci battaglie.