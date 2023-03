Russia non riconosce Corte penale internazionale dell’Aia: non fa parte delle Nazioni Unite, valida solo per chi ha firmato

La Russia non riconosce la Corte penale internazionale (ICC) dell’Aia, che istituita sulla base dello Statuto di Roma del 1998, non fa parte delle Nazioni Unite ed ha valore solo per i Paesi che hanno ratificato il documento

È quanto ha detto ieri martedì 14 marzo – come riporta la TASS – il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Non riconosciamo questo tribunale e non riconosciamo la giurisdizione del tribunale. Ecco come la pensiamo al riguardo”, ha risposto quando gli è stato chiesto cosa ne pensava il Cremlino riguardo ai mandati di arresto per crimini di guerra contro funzionari russi annunciati ieri dall’Aia.



Peskov inoltre evidenzia che “negli anni né le istituzioni giudiziarie internazionali, anche quelle che non riconosciamo, né altri membri della comunità internazionale si sono presi la briga di prestare attenzione alla distruzione di infrastrutture civili e uccisioni di civili commesse dai nazionalisti ucraini nel Donbass”.

Era stato il New York Times a riportare la notizia, citando funzionari, che il tribunale dell’Aia stava pianificando di aprire due casi per “crimini di guerra” delle forze russe in Ucraina.

Perché Mosca non riconosce l’autorità dell’Aia. La Corte penale internazionale, istituita sulla base dello Statuto di Roma del 1998, non fa parte delle Nazioni Unite ed ha valore solo per i paesi che hanno ratificato il trattato. I paesi che non sono membri dello Statuto includono la Russia (che ha firmato ma non ha ratificato il documento), gli Stati Uniti (hanno firmato lo Statuto ma successivamente hanno ritirato la firma) e la Cina (non ha firmato lo Statuto).

Inoltre nel novembre 2016, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un ordine in cui ha chiarito che la Russia non aveva intenzione di diventare un membro della Corte penale internazionale. Secondo Mosca, il tribunale non è riuscito a diventare un organo di giustizia internazionale veramente indipendente e credibile.