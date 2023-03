Muore a 52 anni colto da malore improvviso: per tanti anni ha lavorato come centralinista in ospedale

È morto stroncato da un malore improvviso a soli 52 anni: per tanti anni ha lavorato come centralinista in ospedale. Lascia la moglie Maddalena La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Stefano Troiani, di 52 anni, che per tanto tempo ha lavorato come centralinista all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto. L’uomo, venerdì scorso mentre si trovava all’interno della propria abitazione è stato colto da un malore improvviso. Immediatamente è stato allertato il 118 e il 52enne è stato ricoverato in ospedale, dove purtroppo nella giornata di ieri, martedì 14 marzo è deceduto. La notizia del decesso di Stefano Troiani, in pochi minuti si è diffusa a San Benedetto, dove era conosciuto e apprezzato da tutti anche grazie al lavoro svolto al “Madonna del Soccorso”, attraverso il quale aveva stretto rapporti di amicizia con tante persone. Troiani lascia la moglie Maddalena, la mamma Petrina, e i fratelli Barbara e Vincenzo. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/