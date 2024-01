Balestrate (PA). Rissa in discoteca: 20enne muore dopo essere stato colpito con calci alla testa. Indagano i carabinieri

Una delle tante risse in discoteca del sabato notte, ma stavolta un giovane di 20 anni è morto pare a causa delle percosse ricevute

L’omicidio si è consumato la notte scorsa all’esterno del locale Medusa di Balestrate a pochi chilometri da Palermo. La vittima è Francesco Bacchi di 20 anni, figlio di Benedetto (detto Ninì) Bacchi, il “re delle scommesse” finito tempo fa nell’inchiesta Game Over. Secondo una primissima ricostruzione, ci sarebbe stata una rissa e sembra che il giovane durante la lite sia stato colpito con un violento pugno in faccia e poi una volta caduto sia stata colpito con diversi calci alla testa. Sul corpo non vi sono segni di colpi di pistola. Ulteriori dettagli potranno emergere in seguito all’autopsia. La salma del giovane si trova all’ospedale di Partinico.

I carabinieri, delegati dal procuratore Maurizio de Lucia e dal pm di turno Alessandro Macaluso, stanno indagando sul decesso e sono ancora sul luogo per cercare eventuali reperti ma anche testimoni dell’accaduto. Si stanno recuperando le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire la dinamica di quanto accaduto la notte scorsa.