Crolla il pavimento del ristorante durante una festa di matrimonio: 35 feriti di cui 6 gravi

Durante il ricevimento per un matrimonio il pavimento del ristorante è crollato, 35 persone sono rimaste ferite, sei delle quali sono state ricoverate in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita

È accaduto intorno alle ore 20 di ieri in un salone del primo piano dell’ex convento di Giaccherino a Pistoia. Era in corso il banchetto con 170 invitati arrivati dalla provincia di Firenze, dopo il matrimonio di due sposi in un salone del primo piano dell’ex convento di Giaccherino, che da alcuni anni è adibito a ristorante, quando improvvisamente mentre gli invitati stavano ballando, il pavimento ha ceduto, aprendo una voragine di circa 3 metri di diametro, facendo precipitare un gruppo di persone al piano terra per quattro metri. Il bilancio poteva essere più grave, fortunatamente alcuni invitati avevano già lasciato la festa, ma una sessantina di persone, soprattutto giovani, era ancora all’interno del locale.

I testimoni raccontano scene da incubo mentre cadevano nel vuoto tra i calcinacci, i detriti e le assi di legno del pavimento che si era sbriciolato sprofondando. Urla e disperazione tra gli invitati, molti dei quali finiti sotto shock.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con i vigili del fuoco che hanno estratto i fertiti dalle macerie e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i 35 feriti in ospedale, sei dei quali sono stati ricoverati in codice rosso, dieci in codice giallo e gli altri in codice verde. Tra i ricoverati c’erano anche i neosposi, entrambi 26enni, che sono stati stati trasportati per accertamenti all’ospedale San Jacopo di Pistoia e poi dimessi.

La Procura ha disposto il sequestro dell’edificio e ha aperto un fascicolo di indagine, al momento a carico di ignoti, per lesioni colpose e omissione di lavori necessari per i rimuovere i pericoli. Saranno le indagini ad accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità anche sulla base dei risultati delle perizie che verranno effettuate.